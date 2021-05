Modelo diz que MC Kevin pulou de varanda após brincadeira de mau gosto

Kevin caiu do 5º andar do hotel e morreu. O laudo da necrópsia apontou 13 fraturas e morte por traumatismo craniano.

“E aí eu entrei em desespero. Se eu pudesse, teria ajudado. Do fundo do meu coração, eu teria ajudado. Não deu tempo. Muito rápido, muito, muito rápido”, disse ela que presenciou a queda.

Segundo Bianca, Jhonatas tentou entrar no quarto para fazer sexo com ela, mas ela se recusou e logo depois ele retornou sugerindo que Deolane estava chegando.

Bianca diz que Kevin pulou da varanda com medo de ser flagrado pela esposa, Deolane Bezerra, que estava hospedada com ele no 11º andar do hotel.

Em conversa com Roberto Cabrini, para o Domingo Espetacular, o modelo fitness contou que Kevin se assustou com uma brincadeira de mau gosto dos amigos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.