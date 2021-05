MC Kevin conheceu modelo e a levou para hotel pouco antes do acidente

Novos detalhes sobre as circunstâncias do acidente que vitimou MC Kevin, 23, vieram à tona. O funkeiro conheceu a modelo Bianca Domingues na tarde de domingo (16) horas antes de morrer.

Segundo o depoimento da modelo, Kevin e o amigo Victor Elias Fontenelle, o VK, estavam passeando no calçadão quando a conheceram em um quiosque. Os três seguiram para o hotel na orla da Barra da Tijuca, onde Kevin estava hospedado com a esposa, Deolane Bezerra, no 11º andar.

No hotel, os três foram para o quarto no 5º andar onde Victor estava hospedado. VK e Bianca tiveram relações sexuais no quarto e depois a modelo foi para a varanda onde fez sexo com Kevin.

Ainda de acordo com o depoimento, um terceiro amigo tentou entrar no quarto mais foi impedido por Kevin e VK. Enquanto isso, Deolane procurava pelo marido mandando mensagens e fazendo ligações, mas não chegou a deixar o quarto no 11º andar.

Por depois das 18h, Kevin caiu da varanda do quarto e morreu no hospital.