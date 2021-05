Viúva de MC Kevin revela que deu tapa ao ver Bianca Domingues cochichando

Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, afirmou que bateu em Bianca Domingues ao encontrá-la na delegacia. Bianca é a acompanhante que estava no quarto de hotel de onde caiu o funkeiro no último domingo.

Em um trecho divulgado no Cidade Alerta nesta quinta-feira (20), da entrevista a Roberto Cabrini, ela relatou como foi o seu encontro com Bianca: “Eu dei um tapa na cara dela porque ela e o VK estavam cochichando. Na verdade eu queria bater no Victor, só que como eu vi ela fazendo isso eu dei um tapa na cara dela e minhas irmãs me retiraram do local”.

Questionada se acha que eles estariam combinando depoimentos, ela confirmou: “Eu acho que sim. Hoje, depois de analisar todos os interrogatórios, eu sei que a Bianca estava ali pra atrair o Kevin”.

Sobre constatar a traição, ela conta: “Eu constatei que tinha sido traída quando eu li os depoimentos. Só que nesse momento eu tava com uma sede de justiça muito grande, então a traição eu deixei de lado pra entender o que realmente aconteceu”.

Luiz Bacci, que exibia no Cidade Alerta o trecho da entrevista, opinou afirmando que recebeu a informação de que o MC VK não estava na mesma delegacia de Deolane e Bianca, e que pediu para depor em outra unidade policial. "Foi com o VK ou com o Jhonatas que ela [Bianca] estava cochichando?".