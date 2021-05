Vídeo mostra MC Kevin e MC VK supostamente discutindo horas antes da morte

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma suposta discussão entre o MC Kevin e o MC VK, horas antes da morte do funkeiro que caiu do 5º andar de um hotel no Rio de Janeiro.

Kevin discutindo com vk na beira da praia pic.twitter.com/LA2N88Xpnz — emili ferreira (@emilife15676833) May 19, 2021

Segundo Leo Dias, do Metrópoles, a imagem mostraria Kevin e MC VK no calçadão da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

No entanto, o vídeo feito por um admirador do funkeiro que o tietava de longe tem apenas alguns segundos não é possível ver se há algum tipo de discussão ou saber se de fato a cena ocorreu no dia da morte de Kevin.