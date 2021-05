Deolane relata como viu MC Kevin pela 1ª vez após acidente

A advogada criminalista Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, relatou em detalhes o que aconteceu, do seu ponto de vista, após ser avisada de que o marido havia caído da varanda do quarto do hotel.

"Não me deixaram ver o corpo", viúva de MC Kevin lamenta não ter tido oportunidade de se despedir do esposo.

Ela estava em um quarto no 11º andar e Kevin caiu do 5º andar. Deolane contou que ao ser avisada do acidente, foi impedida por amigos de ver o MC. “Não vai, não vai, tá muito feio”, teria dito a ela um dos presentes, alertando sobre o estado de Kevin. Ela conta que incialmente achou que ele havia caído do 3º andar e tentou crer que ele sobreviveria à queda.

Enquanto isso, alguns tentavam também impedir que ela avistasse Bruna Domingues, acompanhante que fez sexo com Kevin e o amigo dele, MC VK, o Victor, instantes antes da morte. Deolane só ficou sabendo da traição depois, ao acompanhar detalhes dos depoimentos.

Kevin foi levado ao hospital com vida em estado gravíssimo e Deolane também relatou como viu o corpo do funkeiro. Acreditando que ele ainda estava vivo, ela foi chamada pelos médicos para vê-lo e no local, foi informada que Kevin teve três paradas cardíacas e não resistiu.