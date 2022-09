Luva de Pedreiro fingiu abandonar carreira para assinar com outro empresário, diz Leo Dias

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, anunciou recentemente que estava abandonando a carreira de influencer para ‘viver uma vida normal’, mas parece que a história não é bem assim.

Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, o influenciador esportivo nunca pensou em desistir da carreira e, inclusive, já está com outro empresário: o senegalês Khaby Lame, o tiktoker mais seguido do mundo.

A sondagem teria sido feita em agosto quando o jovem de 20 anos foi recebido pelo influenciador em Milão. Eles chegaram a gravar um vídeo juntos que bombou nas redes.

A 'cena' do abandono foi uma estratégia para que Luva saísse numa boa com as pessoas que o ajudaram na carreira como Falcão e sua equipe, relatou Leo Dias em sua coluna.

Ex-empresário

Iran ainda tem que pagar R$ 5 milhões ao seu ex-empresário Allan Jesus em multa rescisória pelo rompimento do contrato entre as partes. O valor em aberto no momento é de R$ 5.122.869.02, de acordo com o jornal Folha de São Paulo.