Luva de Pedreiro comemora 1ª viagem internacional com os pais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, comemorou neste sábado (30) a primeira viagem internacional com os pais a convite da La Liga de Futebol —primeira divisão do campeonato espanhol. Ele compartilhou nas redes sociais um vídeo acompanhado dos pais em um aeroporto, mas não disse qual o destino da viagem.

"Fala minha tropa, graças a Deus. Estou viajando para a Europa, painho e mainha aqui, daquele jeito graças a Deus pai. Para a Europa, dessa vez painho e mainha vai. Convite da La Liga, magnífica, sensacional, graças a Deus. É a tropa, partiu Europa pesado. Valeu La Liga", disse Luva no vídeo.

Internautas comentaram a postagem do influenciador no Twitter. "Isso aí garoto cabeça no lugar. Aproveite a fase e não esqueça de continuar firme nos estudos", aconselhou um usuário da rede social. Outra pessoa lembrou a situação de Luva de Pedreiro antes dessa nova fase na carreira: "Imagina que louco, num dia você está vivendo uma vida difícil para comprar o básico e no outro você tá indo para Europa com o seu filho."

Luva de Pedreiro briga na Justiça com seu ex-empresário Allan Jesus, que ele acusa de ficar com boa parte do seu lucro com o trabalho do influenciador. Pelas redes sociais, Allan afirma que é um homem honesto e que vai provar a sua inocência.

"Se for provado que roubei R$ 1 que eu pague. Tenho nome a zelar, tenho família e entrego para a Justiça divina e dos homens para que tudo se resolva. Vou provar a verdade dos meus atos", disse.