De CPF a mimo de Neymar: Luva de Pedreiro recupera mais de 30 itens mantidos com ex-empresário

Segundo Allan, os pertences estavam no Rio devido Luva passar mais tempo na cidade. Os dois agora travam uma briga na Justiça para oficializar o rompimento do contrato.

Na lista de pertences recuperados, que estavam com Allan, consta: CPF, comprovante de vacina, cartão do SUS, roupas, camisas oficiais de clubes, luvas de MMA que ganhou de presente de Rodrigo Minotouro, de acordo com o UOL Esporte.

A “operação” ocorreu quando Luva esteve no Rio. Além dos “mimos” do influencer, os pertences dos pais dele também foram retirados. Todos os objetos foram levados para Recife, onde a família está morando.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.