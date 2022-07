Print mostra ex-empresário tentando aliciar Luva de Pedreiro para evitar escândalo

Allan Jesus segue se defendendo nas redes sociais, afirmando que mensagens e áudios divulgados por Luva de Pedreiro estão “fora de contexto” e que tanto Iran quanto o pai sabiam "do combinado" e estavam de acordo com o contrato.

“Fala que você estava chateado com umas coisas pessoais, coisas normais do dia a dia, mas que já passou. Depois você fala aquilo da viagem, que agora no começo de julho vamos viajar. ‘Eu e meu empresário vamos para um país aí’”, diz.

Na live em questão Luva de Pedreiro demonstrou muita insatisfação com as cobranças que vinha recebendo e afirmou que iria parar de gravar os vídeos. Em seguida, ele foi procurado por Allan, que tentou convencê-lo a fingir para o público que estava tudo bem entre os dois.

Luva de Pedreiro divulgou mais provas das suas acusações contra o ex-empresário Allan Jesus. Dessa vez, Leo Dias, do Metrópoles, divulgou um print que mostra Allan tentando aliciar o influenciador após a polêmica live do dia 19 de junho, que escancarou a crise entre os dois para o público.

