Veja 11 pontos da polêmica entre Luva de Pedreiro e empresário Allan Jesus

Leo Dias, do Metrópoles, está trazendo à tona uma série de atos de suposta má gestão do empresário Allan Jesus, da AJS Consultoria, contra a carreira do influenciador Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro.

O rapaz no Brasil e até no exterior, com direito a encontro com Neymar, e ao filho de Cristiano Ronaldo imitando seus vídeos com o bordão: "Receba!". Já foi pago para ir a Paris a convite do Paris Saint Germain, entre outros feitos que parecem ser só o começo da sua vida pública. No entanto, o impasse com o empresário está afetando a sua vida.

Confira as principais situações:

1. Faturamento explosivo, conta vazia: O primeiro grande faturamento do influenciador teria sido de R$ 300 mil. E recentemente, ele fez publicidade para a plataforma de streaming Amazon Prime Video pelo valor de R$ 1 milhão. Mesmo assim, as duas únicas contas que o rapaz possui têm uma movimentação de somente R$ 7,5 mil.

2. Juntos até 2026 sob pena de multa estratosférica: Questionado sobre as polêmicas, Allan Jesus afirmou que continua sendo empresário de Luva de Pedreiro e que caso uma das partes deseje quebrar o contrato, está prevista uma multa de nada menos que R$ 5,2 milhões.

3. Casa em situação precária: Iran poderia estar com a família em uma mansão ou no mínimo em um apartamento de luxo, ou pelo menos ter feito uma reforma completa na casa onde mora. Mas ele segue morando nas mesmas condições precárias no interior da Bahia, com a família. Lá, ele trabalhou desde os 7 anos ajudando na casa quando o pai saía para trabalhar em uma fazenda.

5. Boicote? Segundo Leo Dias, Allan Jesus recusou oportunidades para o seu contratado com grandes nomes como a Nike, Vasco da Gama (time de coração do rapaz), e Centauro (projeto visando a Champions League e Copa do Mundo 2022). Leo Dias afirma que no caso da última, que teria o desejo de colocá-lo como embaixador da Centauro UEFA, o empresário teria descoberto que Luva de Pedreiro recebeu primeiro a proposta e fez questão de cortá-lo das negociações. No caso da Nike e Vasco, Luva de Pedreiro nem chegou a ficar sabendo e Allan teria dito que não tem interesse.

5. Veto à campanha com Cristiano Ronaldo. Nessa mesma pegada, foi por água abaixo a proposta da Unilever, terceira maior empresa de bens de consumo do mundo, em colocar Luva de Pedreiro e Cristiano Ronaldo juntos em uma campanha do shampoo Clear Men. Iran também não teria ficado sabendo na ocasião.

6. Publicidade impossível: Outra questão seria que Allan teria cobrado R$ 700 mil às marcas por um único vídeo no TikTok gravado por Luva de Pedreiro. O valor é muito acima do mercado e impossibilitou as negociações avançarem.

7. Falando escondido: Um áudio de Luva de Pedreiro demonstrando que precisava falar escondido de Allan Jesus para não ser vigiado pelo empresário e não causar atritos com ele foi divulgado por Leo Dias. “Esses negócios do vídeo, ele tá aqui dentro de casa, dentro da minha casa. Ele tá aqui, aí ele vai desconfiar de alguma coisa. Por isso que eu tô tentando (não falar tanto). Nada tá acontecendo pra ele, tá entendendo? Ficar na manha (sem tocar muito no assunto)”, diz Iran na mensagem.

8. Não sabe o endereço? Em conversa com o zagueiro Xandrão, da Chapecoense. Iran afirmou que não sabe o próprio endereço, ao ser questionado para onde enviar uma camisa oficial do time como presente. “Eu vou ver aqui, pois não sei, não, como é esse negócio de endereço. Vou perguntar à mainha”, disse ele na conversa. .

9. Imóveis milionários: segundo o SBT News, embora Luva de Pedreiro viva na mesma situação em que já vivia antes da fama, foi descoberto que o empresário Allan Jesus tentou comprar 4 imóveis avaliados em R$ 800 mil em um bairro nobre do Rio de Janeiro, e outro de R$ 8 milhões no Condomínio Alphaville. Ele teria tentado comprar tudo às pressas e à vista. Isso causou estranhamento porque o dinheiro de Luva de Pedreiro está, aparentemente, sob controle do empresário e o próprio rapaz não tem nem 10% dessa fortuna em suas contas.

10. Pedido de socorro: Luva de Pedreiro teria entrado em contato com uma estrela do esporte para ajudá-lo a gerenciar a carreira após passar a desconfiar do empresário Allan Jesus. Seria esse atleta que está em fase de negociações para formalizar a gestão da carreira com o influenciador. O nome do esportista ainda não foi divulgado, e o contato entre os dois teria começado no dia 21, após o famoso ficar sabendo da situação do jovem. Ele teria entrado em contato com a equipe jurídica para auxiliar Iran em tudo o que ele necessitava.

11. Promessa: O empresário afirmou que não "roubou" R$ 1 milhão do influenciador, disse que é um homem honesto e que vai provar sua inocência. Ele também afirma que Luva de Pedreiro vai receber os valores dos contratos: "Todos os nossos contratos de publicidade somam mais de R$ 2 milhões e nenhum pagamento ainda foi feito. Todos serão feitos a partir de julho de 2022, até o presente momento os contratos de publicidade ainda não foram pagos. Antes da nossa empresa ser aberta e ter uma conta jurídica, o Iran tinha feito um acordo informal com uma agência onde gravaria alguns vídeos no TikTok. Naquele momento, o valor foi de R$ 20 mil. Como ainda não existia essa conta jurídica, o valor foi depositado na conta da ASJ Consultoria", afirmou.