Luva de Pedreiro contrata novos empresários e descobre que só tem R$ 7 mil na conta após publis milionárias

Após muita polêmica com o seu antigo empresário Allan Jesus, o influenciador Luva de Pedreiro contratou uma nova equipe para gerir sua carreira e acabou descobrindo que sua conta bancária guarda um valor completamente desproporcional com os contratos milionários que ele vinha conquistando com publicidade.

Segundo Leo Dias, do Metrópoles, os novos empresários de Iran Ferreira revelaram que ele possui apenas 2 contas bancárias com um giro de apenas R$ 7.500 no decorrer de 2022. O rapaz continua vivendo na mesma casa humilde no interior da Bahia, onde trabalhou desde os 7 anos para ajudar na casa enquanto o pai saia para trabalhar em uma fazenda.

Para se ter uma ideia, só com a divulgação de eventos esportivos para a Amazon Prime Video, o faturamento do Luva de Pedreiro foi de R$ 1 milhão. Ele fez publicidade para outras empresas e o seu primeiro grande faturamento foi de R$ 300 mil, segundo agências de marketing.

Agora, fica o mistério de para onde todo esse dinheiro foi. Segundo Leo Dias, após todas as polêmicas e até acusações de má gestão feita por fãs contra o empresário, Luva de Pedreiro trocou a equipe que cuida de sua carreira, mas ainda não revelou detalhes sobre a identidade da tal equipe.