Luva de Pedreiro anuncia fim da carreira: 'decisão minha'

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, pegou os fãs de surpresa nesta terça (13) e anunciou o fim de sua carreira como influenciador.

O Luva de Pedreiro apagou todos os vídeos e gravou esse aí, dizendo que pra ele deu e não quer mais exposição.



Enfim só posso desejar toda sorte a ele. Parece um garoto do bem. Só ele sabe o que está sentindo.



Que seja o melhor pra ele. pic.twitter.com/WBjAsGJ6WK — Vessoni (@Vessoni) September 13, 2022

Em vídeo no Instagram, o jovem de 20 anos explicou o motivo de ter apagado suas postagens e afirmou que quer 'viver uma vida normal'.

"Não fui hackeado, não. Eu apaguei os vídeos mesmo. Eu parei, galera. Viver minha vida normal, sossegado. A equipe que eu estou sãos os melhores do mundo, muito gente boa, faz parte da minha família, mas foi decisão minha. As marcas que eu estou, eu vou concluir os trabalhos que fechei, mas depois não vou fazer vídeo mais, não”, disse.

No início de agosto, Iran fechou um contrato milionário com a Adidas. A duração do contrato foi de 18 meses com direito a viagem para a Copa do Mundo do Qatar.