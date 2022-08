Luva de Pedreiro posa com ex de Éder Militão em balada e web reage

Luva de pedreiro vai ser padrasto do filho do Militao cpx kkkkkk https://t.co/lAgEGswVva

e o Luva de Pedreiro com a ex mulher do Militão, RECEBA! pic.twitter.com/G2ChF6wdsw

e o luva de pedreiro que mandou receba pra tão extraordinária Karoline, dona das melhores baladas de Madrid e ex do Militão pic.twitter.com/hq9UgfkjJZ

Incrível, você pisca dois minutos e o luva de pedreiro vira padrasto do filho do Militão https://t.co/GvTKEITzOJ

Karoline Lima, ex do jogador Éder Militão surpreendeu os seguidores ao publicar uma foto ao lado de Luva de Pedreiro em uma boate, na Espanha. A web, claro, reagiu a esse encontro e internautas zoaram o jogador do Real Madrid.

