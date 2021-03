Em vídeo, Gracyanne Barbosa rebola de biquíni ao lado da irmã

Gracyanne Barbosa e a irmã, Giovanna Jacobina, colocaram um biquininho e aproveitaram para curtir o dia. No intervalo, as duas gravaram um vídeo rebolando ao som do “Apaga a Luz, apaga tudo challenge”.

O desafio é famoso no TikTok com uma dancinha coordenada. O vídeo foi publicado por Giovanna no Instagram. Nos comentários, Gra elogiou: “Muito linda você. E eu muito perdida kkk mas amei”.