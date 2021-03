Geisy Arruda empina bumbum perfeito de fio-dental no mar

Em um dos cliques, Geisy aparece com um fio-dental revelador, deixando à mostra a marquinha do biquíni anterior.

Geisy Arruda empina bumbum de fio-dental no mar Um furacão passa por Maragogi, e o nome é Geisy Arruda. A autora de contos eróticos dá uma ‘surra’ de fotos sensuais enquanto curte as praias paradisíacas do Nordeste.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.