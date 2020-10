Peladona, Geisy Arruda posta vídeo tomando banho e deixa marmanjos babando

Geisy Arruda causa com suas fotos e vídeos sensuais nas redes sociais. Desta vez não foi diferente. A youtuber publicou um vídeo em seu 'grupo proibidão' no Sparkle, em que aparece tomando banho porém o registro vazou na web.



No vídeo, Geisy surge de costas debaixo do chuveiro completamente nua, enquanto ensaboa o corpo. Mais cedo ela já havia avisado no Twitter sobre o conteúdo íntimo.

“Vídeo tomando banho, porque eu prometo, eu faço! Tá lá no proibidão! É gratuito! Então só vem, pai!”, escreveu ela ao fazer o convite para os seguidores.

Com o vazamento do vídeo fora da plataforma, ela avisou: "Vou comer o rabo do povo do proibidão", brincou a empresária.