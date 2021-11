Deolane se manifesta sobre pedido de arquivamento do caso de MC Kevin

Ao jornal Extra, o delegado Leandro Gontijo informou que vai pedir o arquivamento do caso já que as investigações mostraram que MC Kevin sofreu uma queda acidental e não há indícios de brigas, violência ou crimes.

“A justiça dos homens pode lhe frustrar, mas confie e espere no Senhor, pois sua justiça nunca falha. Por ora essa será minha manifestação! Sigo com a plena certeza que o mal por si só se destrói!", escreveu ela nos stories.

Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, se pronunciou sobre o pedido de arquivamento do inquérito que apura a morte do funkeiro da varanda de um quarto de hotel, em 16 de maio, no Rio de Janeiro.

