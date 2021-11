Bianca Domingues quer processar Deolane e relata momentos antes da queda de Kevin

Alguns detalhes do depoimento de Bianca Domingues foram revelados nesta quinta-feira (11), um dia após ela prestar esclarecimentos na delegacia da Barra da Tijuca, no âmbito do inquérito que apura a morte de MC Kevin, que caiu da varanda de um hotel no Rio de Janeiro.

De acordo com o O Globo, Bianca Domingues afirmou que quer processar criminalmente a viúva do cantor, Deolane Bezerra.

Ela afirma que recebeu "inúmeras ameaças", entre elas uma de lesão corporal, por parte da advogada, através do Instagram, no dia 27 de outubro, além de ter afirmado que já foi agredida pela advogada com uma "pancada" que a deixou com os olhos roxos, em sua primeira ida à delegacia.

Bianca, que estava como acompanhante de Kevin na noite em que ele caiu da varanda, negou que tenha obtido qualquer tipo de vantagem pessoal após a morte do funkeiro, e que inclusive está desempregada desde então, além de ter precisado parar a faculdade de Gestão Comercial.

Ela ressaltou que sempre falou a verdade à polícia e que o primeiro depoimento que ocorreu logo após a morte do funkeiro pode não ter sido completo devido ao trauma, além do uso de bebida alcoólica e entorpecentes na ocasião.

Bianca ainda afirmou que fumou maconha naquela noite, de forma consentida, mas acredita que alguma droga pode ter sido colocada em sua bebida enquanto ela estava no quarto de hotel com Kevin e Victor, o MC VK.

Ela ainda afirmou que entrou somente com MC VK no quarto de hotel devido ao fato de Kevin ser casado, para disfarçar. Em seguida, entrou no banho, e quando terminou, eles foram para o banheiro e ela pediu um champagne. Quando eles se aproximaram, Bianca disse aos dois que o ato sexual combinado era somente com um, e não com dois, e eles prometeram fazer o pagamento por PIX.

Quando eles começaram o contato físico, ela também teria dito que não faria sexo sem preservativo.

Em seguida, Jhonatas Augusto Cruz foi até o quarto levar camisinhas e entrou no chuveiro, logo se mostrando interessado em também ter o ato sexual.

Kevin teria se irritado e mandado o amigo sair do local. Em seguida, quando perceberam que Jhonatas ainda estava ali, o funkeiro abriu a porta e mais uma vez mandou que ele saísse.

“Vai me arrastar, tio. Sai daí!”, teria dito Kevin,

Logo depois, Jhonatas teria voltado mais uma vez ao quarto dizendo “Moiô! Moiô! Estão vindo aí!”, dando a entender que a noiva de Kevin, Deolane, estaria a caminho do quarto onde a traição estava acontecendo.

“Sai fora, tio, vai moiá pra você. Deixa que eu fico com a bebê aqui”, teria dito MC VK.

Irritado, Kevin teria reclamado com VK sobre ter contratado Bianca para transar e não conseguir realizar o ato. O cantor teria vestido o short e ido para a varanda.

Bianca afirmou que sentou na cama sem entender o que estava acontecendo, e Kevin a chamou dizendo que queria ficar sozinho com ela.

No entanto, mais uma vez Jhonatas e VK teriam dito que alguém estava vindo: "Estão chegando! Estão chegando", disse Jhonatas.

"Sai fora! Se esconde", teria dito VK.

Bianca afirma que se distraiu por alguns segundos e logo em seguida viu Kevin colocando as duas mãos na sacada e dando um impulso, jogando as duas pernas para fora. Ele teria tentado segurar no parapeito pelo lado de fora, mas escorregou e caiu.

Ainda segundo Bianca, Deolane teria a acusado de furtar a aliança de Kevin, mas que os vídeos do resgate do funkeiro mostram que ele ainda usava um objeto brilhante na mão ao ser encaminhado ao hospital.





