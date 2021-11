Polícia conclui que MC Kevin sofreu acidente e inquérito deve ser arquivado

O inquérito que apura a morte de Kevin Nascimento Bueno, 23 anos, conhecido como MC Kevin pode ser arquivado. O delegado do caso, Leandro Gontijo, disse que as investigações confirmaram que o funkeiro sofreu uma queda acidental, segundo o jornal Extra.

Ainda segundo a publicação, o relatório aponta que não há indícios de brigas, ações violentas e/ou crimes. MC Kevin morreu no dia 16 de maio ao cair do quinto andar da sacada de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Bianca Domingues, que estava como acompanhante de Kevin na noite em que ele caiu da varanda, prestou recentemente um novo depoimento.

Dentre suas declarações, ela afirmou que entrou somente com MC VK no quarto de hotel devido ao fato de Kevin ser casado, para disfarçar. Em seguida, entrou no banho, e quando terminou, eles foram para o banheiro e ela pediu um champagne.

Quando eles se aproximaram, Bianca disse aos dois que o ato sexual combinado era somente com um, e não com dois, e eles prometeram fazer o pagamento por PIX.

Em outro trecho, ela diz que se distraiu por alguns segundos e logo em seguida viu Kevin colocando as duas mãos na sacada e dando um impulso, jogando as duas pernas para fora. Ele teria tentado segurar no parapeito pelo lado de fora, mas escorregou e caiu.