MC VK grava vídeo revoltado ao falar de acusações sobre morte de Kevin: ‘vai se f****'

MC VK, amigo de MC Kevin que estava presente no momento da morte do funkeiro, que caiu da varanda de um hotel no Rio de Janeiro, publicou nesta terça-feira (13) um vídeo revoltado falando sobre as acusações e críticas que recebe após o acidente.

“Poucas ideias pra vocês trutas. Quero que vocês se f****”, disparou ao rebater acusações de que teria “empurrado” o amigo da varanda. “Se tivesse como ajudar, eu tinha me jogado no lugar dele c******. Não vi! [ele caindo]”.

Vk também disse que só deve satisfações à família de Kevin. “Se a pessoa não chora, vocês reclamam. Se a pessoa chora, a pessoa está fingindo”, continuou ele, que criticou: "A internet é suja!". O funkeiro também afirmou que ninguém sabe o que há no coração de outra pessoa. "Vocês falam de amor mas plantam ódio".

Ele voltou a ressaltar seu vínculo com Kevin: "Quem colava com ele sabe que eu era colado com o Kevin, mil grau, ninguém sabe o que a gente sofreu. Eu tava junto. Cês tão criando coisa na mente de vocês. Eu não vi, papo reto, e eu sei o quanto eu tô sofrendo. Internet é um lixo. Kevin era o único que me dava atenção, me colocava no caminho certo da vida, vou fazer o que a gora? Quem vai fazer isso comigo agora? Como eu ia prejudicar quem me ajuda, c*****? Não é só por isso não, pela lealdade", seguiu.