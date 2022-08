Cid Moreira rejeita aproximação com os filhos: ‘jogado no lixo por causa de dinheiro’

Cid Moreira, 94 anos, afirmou que não quer reconciliação com os filhos Roger, 45, e Rodrigo, 52, após os dois acusarem a esposa do jornalista de cárcere e maus-tratos.

"Não tenho interesse em me aproximar. Fui desonrado. Estou assistindo um seriado chamado Resurrection, que fala muito de honra, de palavra. Eu fui jogado no lixo por causa de dinheiro. E foi a segunda vez que eles tentaram. A primeira, eles fizeram uma ondinha e tal, mas na segunda, como a internet cresceu, pegou fogo. Mas foi tudo sem prova e o pessoal, por audiência, foi abrindo as portas”, contou em entrevista a Quem.

"Nunca fui processado por deixar de pagar alguma coisa na minha vida inteira, para ficarem falando bobagens por aí. Eles queriam me interditar e cuidar de mim. Quem cuida de mim é a Fátima e muito bem, como vocês estão vendo. Foi um preço alto que paguei pela fama. Mas o Roger agiu mal desde a primeira vez que tentou me desonrar", acrescentou o antigo apresentador do Jornal Nacional.

Cid Moreira também falou do arrependimento de ter adotado Roger, sobrinho da ex-mulher do jornalista.

"Influenciado por ela, acabei adotando ele por gratidão, porque ele estava trabalhando comigo. Sei lá porque fiz isso. Foi a maior besteira que eu fiz na minha vida. Esse cara vai para mídia falar que eu estava mal-alimentado. É um absurdo total, porque nem na minha época de infância que meu pai era pobre, nós passamos fome. Muita gente acreditou nisso e entrei em um pesadelo. Mas a verdade é uma só. Entraram na justiça e perderam", disse à revista.