Filhos de Cid Moreira acusam esposa de coagir testemunha que a 'delatou'

Após a repercussão do caso, a testemunha foi atrás de Roger pedindo que ele fosse retirado da ação. "A testemunha que declara os crimes praticados pelo irmão de Maria de Fátima em face de uma idosa, com o mesmo modus operandi, vem passando recados para que eu tire seu nome e sua declaração, demonstrando medo", diz o ofício enviado à polícia.

Segundo o Notícias da TV, uma das testemunhas depôs à polícia nos últimos dias, relatando que um irmão de Fátima “depenou” a sogra idosa, e descrevendo as supostas infrações da família Sampaio. Com isso, o advogado dos filhos pede que a família de Fátima seja investigada por formação de quadrilha, afirmando que eles agem de forma parecida com pessoas vulneráveis.

