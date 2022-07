Cid Moreira descarta reconciliação com os filhos: 'Prefiro ficar como estou'

Ainda durante a entrevista, o casal aproveitou para dar detalhes do romance e de como se conheceram. "A gente se conheceu eu tinha 35 e ele 72. Fui me apaixonando, viramos dois jovens de 18 anos, pegando fogo, foi uma paixão louca e que durou muito tempo a paixão", disse Fátima. "Dizem que a vida começa aos 40. A minha começou aos 70!", brincou Cid.

Fátima também participou da entrevista e disse ter ficado abalada quando foi acusada pelos filhos do seu marido de maltratá-lo. "Eu pensei que eles iriam fazer qualquer coisa assim comigo quando o Cid não estivesse mais aqui, mas eles não tiveram paciência. Fizeram tudo isso antes do barulho que se faz com a divisão dos bens, anteciparam as carroças, querendo uma coisa de uma pessoa viva", contou ela, que nem chegou a conhecer um dos filhos do jornalista, Rodrigo.

