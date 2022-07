Filhos de Cid Moreira acusam madrasta de sumir com R$ 40 milhões e movem 2ª ação

Roger e Rodrigo afirmam ainda que a madrasta simula prestações de serviços para tomar posse dos bens do jornalista, inclusive acesso aos pagamentos que Cid recebe da Globo com quem mantém contrato.

A nova ação foi registrada na segunda-feira (25) e nela os herdeiros acusam Fátima de ter transferido o valor milionário para sua conta e conta de parentes que moram no exterior. “As ações têm o mesmo intuito: fazer com que ela (Fátima) devolva tudo o que tirou dele”, disse Roger ao Uol.

Os filhos de Cid Moreira, Roger e Rodrigo Moreira, estão movendo uma 2ª ação contra a madrasta, Fátima Sampaio, junto ao Ministério Público Federal e a acusam de sumir com R$ 40 milhões da conta do jornalista de 94 anos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.