Filho de Cid Moreira vaza áudio para provar que madrasta foi amante do pai

Na Justiça brigando pelo patrimônio da família e tentando provar que Fátima Moreira, tirou R$ 40 milhões do pai, Roger Moreira, filho de Cid Moreira, vazou um áudio para provar que a madrasta foi amante do pai quando ele era casado com Ulhiana Naumtchyk.



O áudio foi divulgado por Fabíola Reipert, do A Hora da Venenosa, e nele é possível ouvir Fátima se oferecendo para ficar hospedada na casa de Moreira, comprovando que o jornalista se encontrava com ela enquanto estava casado.

"Não tem um quarto na sua casa, não?", disse ela, que riu da própria afirmação. "Mas aqui, o problema é que ela vai chegar a qualquer momento, entendeu?", respondeu Moreira. "Ah, que chato", reclamou Fátima. "É", concordou ele. "Porque senão eu ficava hospedada em um quarto. Depois, de noite, eu ia para o seu. Não ia ser gostoso, ficar juntinho?", insistiu ela, atualmente casada com Cid.

"Ia, ia. Mas isso é para depois", respondeu ele, enquanto ela continuava insistindo. "Você já ia ganhar um quarto".

"Mas deixa para depois", disse Moreira. "Não, é só por causa da praticidade", justificou ela . "É, no momento vai ter que ser assim", reafirmou Moreira.

O áudio ainda segue por mais 40 minutos. As ligações telefônica eram gravadas na época na casa anterior da família, o que permitiu que essa gravação ficasse até hoje. Somente 20 anos depois dessa conversa, o casamento de Cid Moreira chegou ao fim.

Segundo o Notícias da TV, os filhos de Cid Moreira pediram a abertura de inquérito policial federal contra Fátima, alegando a diluição do patrimônio do jornalista. O próprio Roger avisa que, dos 18 imóveis, 11 foram vendidos. "Ela [Fátima] vendeu a preço de banana na escritura e sumiu com o restante do dinheiro que falta para esses imóveis", afirmou. "Ele está meio refém, acredito eu, dela. E ela manipula para que essas coisas aconteçam. (...) Se prevalecendo até da idade avançada que ele tá e dos problemas de saúde que ele se encontra", disse o filho. "Ela que cuida, que faz tudo [cuida do dinheiro dele]. Ela inclusive entrou com uma medida protetiva contra os filhos", disse.

Cid Moreira já chegou a gravar um vídeo duas semanas atrás afirmando que está sendo bem cuidado por Fátima. Estou muito bem, conectado a um aparelho e em casa, sendo atendido pela minha mulher, Fátima, que se especializou para isso. Durmo normalmente e, durante o dia, fica tudo normal. Estou muito bem e com tudo funcionando perfeitamente bem”.