Mulher de Cid Moreira é acusada por filhos de mantê-lo refém e 'depenar' seus bens

Os filhos de Cid Moreira, Rodrigo Radenzev, 52, e Roger Moreira, 45, entraram com uma ação pedindo a interdição do pai de 93 anos, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eles afirmam que Cid é “pessoa idosa, senil e tem problemas psiquiátricos causados pela idade”.

A dupla ainda abriu um inquérito contra a mulher de Cid, Fátima Sampaio, 58 anos, o Ministério Público do Rio de Janeiro, pedindo prisão provisória. Eles acusam a madrasta de transferir os bens de Cid Moreira para o nome dela, e afirmam que ela “depenou totalmente o idoso, em puro estelionato senil, apropriação indébita e formação de quadrilha". E afirmam que ela o mantém refém e vem “subtraindo tudo o que o idoso recebe, e transferindo tudo o que pode para parentes".

Eles também relatam maus-tratos como comida estragada sendo oferecida a Cid Moreira, tratamento aos berros e falta de medicação, afirmam ainda que o pai é tratado como “se fosse uma criança levada”.

Rodrigo é filho biológico e alega abandono afetivo do pai, já Roger foi adotado adulto por Cid, e resolveu processar o jornalista após ele retirá-lo do testamento. Os filhos rejeitados alegam que a madrasta transfere os bens de Cid para membros da sua família: “Com a ajuda de parentes e amigos, começou a vender para os mesmos, imóveis do idoso vulnerável por preço vil, e os mesmos vendiam pelo preço real", diz outro trecho da ação;

"Ela se apropriou de seus salários, ganhos, direitos autorais, e não se tem notícia o que fez, mas sabe-se que com o idoso não está mais. Começou, então, a forçar a separação do pai para com os filhos com o argumento que um deles era gay e o convenceu a deserdar o filho”.

Segundo o site Notícias da TV, a ação de interdição tem tutela de urgência e foi registrada na Vara de Família e Registro Civil da Comarca de Petrópolis.

Os filhos pedem que os bens de Fátima sejam bloqueados e que a Justiça rastreie as posses de Cid Moreira, avaliando tudo o que foi vendido durante o casamento com ela.

Ainda conforme o Notícias da TV, há um requerimento para que a Globo informe tudo o que pagou para o veterano, para verificar se Fátima se apossou de algum valor.