Cantor Bruno revela motivo de separação de Marília Mendonça e Murilo Huff

“Ela [Marília Mendonça] ama tanto a mãe dela. Amava tanto… Ama ainda – porque eu acredito na vida após a morte – que ela fazia tudo pela mãe. Inclusive, ela falou em particular, lá no meu ouvido, que largou o menino porque ele estava enfrentando a mãe. E ela falou: ‘Não, a minha mãe ninguém enfrenta e ninguém vai tomar o lugar dela’”, revelou Bruno.

Segundo o cantor, ele esteve com Marília no aniversário da mãe dela, Ruth Dias, na véspera da tragédia, e a cantora contou sobre o fim do namoro.

