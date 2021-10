Andressa Urach anuncia volta à igreja Universal com o marido após polêmicas

Após reatar o casamento com Thiago Lopes, Andressa Urach anunciou que voltou a frequentar à igreja Universal com o marido.

"Ontem foi um dia muito especial, pois eu e meu esposo nos batizamos. Quero deixar claro que não concordo com a fogueira santa e também não gosto de algumas pessoas que lideram a Universal, mas como sei que o Bispo Guaracy e a dona Thais são pessoas de Deus, vou voltar a frequentar as reuniões do bispo, acompanhada do meu esposo”, contou a ex - A Fazenda nos stories.

Urach processou a Universal para tentar recuperar os R$ 2 milhões doados à igreja. Em uma entrevista ao colunista Leo Dias, ano passado, a vice Miss Bumbum revelou que doou ‘carros, joias e as bolsas da Chanel que tinha para a igreja’.

Ela deixou claro ainda que está trabalhando o perdão e só retornou a igreja devido ao bispo. “Estou, sim, trabalhando o perdão, porque preciso do perdão de Deus. Sou falha, reconheço meus pecados, meus erros e sou o que sou. Reconheço que preciso muito de Jesus, principalmente para dar certo o meu casamento e a minha família”, escreveu.

“Fiquei muito feliz com a misericórdia de Deus comigo, ainda bem que deu tempo de me arrepender, me batizar e recomeçar do zero de novo. Obrigada, amor, por lutar por nós!", finalizou.