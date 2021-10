Marido assume volta com Andressa Urach: ‘podem tirar o ex quando se referirem a mim'

Já Andressa postou uma foto do ensaio de casamento dos dois e escreveu: “Pelo bem do Leon [filho que o casal está esperando] decidimos lutar pela nossa família. “.

Thiago Lopes e Andressa Urach reataram o casamento. O oficial de Justiça publicou uma foto abraçado com a modelo neste sábado (2) e anunciou que tudo deu certo após as polêmicas entre os dois durante a separação relâmpago:

