Andressa Urach confirma volta à prostituição e diz que ex-marido quer interná-la

Andressa apagou todas as fotos com o ex-marido e agora passou a postar fotos sensuais mais uma vez.

Ao anunciar que foi internada por oito dias na semana passada, Urach citou apenas a raiva da Universal, porque ela tenta há tempos reaver o dinheiro que doou para a igreja (cerca de R$ 2 milhões), e o transtorno de borderline do qual ela sofre. Logo depois veio o anúncio do fim do casamento com Thiago Lopes. O casal se casou em dezembro de 2020, um mês após anunciar o namoro. Em agosto, revelou a gravidez.

Andressa também contou que o ex-marido acredita que ela abortou, e está querendo interná-la em uma clínica psiquiátrica. "Ele acha que eu tirei o neném e quer me internar. Mas eu não tirei, só estou voltando a trabalhar porque tenho contas pra pagar já que ele me deixou grávida" , disse.

