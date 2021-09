Andressa Urach expõe ameaça de ex-marido e diz que foi traída

Andressa Urach surpreendeu ao revelar nesta quarta-feira (29) que voltará a se prostituir e o ex-marido, Thiago Lopes, se revoltou com a declaração da loira.

Urach expôs prints em que Thiago diz que não sairá de casa e ameaça. Na conversa, a ex-Miss Bumbum diz que foi traída por ele.

“Você me ofende e acha que eu devo aceitar isso?”, diz Andressa. “Vou sair só quando levar minha mudança. Enquanto isso não saiu de casa”, disse Thiago.

Urach rebate: “Quem separou foi você, me deixou grávida, me traiu. E ainda me humilhou falando que ia me ajudar com pouco de dinheiro, sabendo que eu não tinha como me sustentar”, disse.

Ele, então, dispara: “Não vou te perdoar por isso. Tu nunca me conheceu na fúria. Não volta para casa”, ameaçou.

Após a divulgação dos prints, Thiago disse no stories do Instagram que nunca a traiu. “Sobre as conversas no WhatsApp: Sequer estou em casa. A Andressa está transtornada. Nunca a trair. Deus tenha misericórdia da mãe do meu filho”, escreveu.

Andressa está grávida esperando o primeiro filho de Thiago. Ela já é mãe de Arthur.