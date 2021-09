Andressa Urach faz desabafo preocupante: 'vontade de me matar'

Andressa Urach fez um post preocupante neste sábado (25), no Instagram. No desabafo, a modelo postou uma imagem da cor preta e escreveu:

“Raiva do mundo? Sim. Raiva das pessoas? Sim. Raiva da igreja Universal? Sim. Vontade de me matar? Sim. Se eu não tivesse passado pela experiência de quase morte em 2014. Certamente cometeria hoje suicídio e não acreditaria mais em Deus! Mas como sei que o inferno é real. Não faço isso! Mas penso nisso sempre! Como estou com raiva e ódio de mim por ser tão burra, eu estou. E entendo perfeitamente tudo que passa na cabeça de um suicida. Agora tenho 2 filhos pra criar e ainda bem por isso, porque eles vão ser minha força pra não desistir. Muita raiva e ódio é o que me define hoje.”.

A modelo apagou todas as suas fotos do Instagram.

Separação - Um dia antes disso, Urach revelou que ela e o marido estão se separando. A modelo está grávida de poucos meses. Andressa e Thiago se casaram em dezembro do ano passado.

Internação - Também nesta semana, Andressa Urach afirmou que ficou internada por 8 dias em uma clínica psiquiátrica tratando do seu transtorno borderline, após tentar abortar o filho e tentar tirar a própria vida.

Igreja Universal - Ela ainda não falou exatamente sobre o que motivou o fim do casamento e a tentativa de aborto e suicídio, mas sempre cita a Igreja Universal como motivo da sua raiva. Desde que se desvinculou da igreja de Edir Macedo, ela tenta ter de volta os R$ 2 milhões que doou à Universal.

PRECISA DE AJUDA? Manaus tem uma rede gratuita de apoio a pessoas em sofrimento psíquico. Confira a lista:

Unidades com atendimento psicológico, que funcionam com agendamento prévio:

Policlínica Dr. José Antônio da Silva - Rua Aroeira, nº 55 - Monte das Oliveiras

Policlínica Ana Barreto - Avenida Grande Circular, nº 1.665 - Monte Sião

Policlínica Castelo Branco - Rua do Comércio, nº 42 - Parque 10 de Novembro

Policlínica Comandante Telles - Rua J, Etapa B, s/nº - São José II

Policlínica Djalma Batista - Rua 23 de Dezembro, s/nº - Compensa II



Há ainda a linha do Centro de Valorização da Vida. Ligue 188 de qualquer lugar do Brasil, gratuitamente, 24 horas por dia, todos os dias, e converse com voluntário.