Após levar polícia à boate, ex-marido faz anúncio sobre Andressa Urach: ‘todas as noites’

Após Andressa Urach afirmar que iria voltar a se prostituir, mesmo estando grávida, para manter o seu sustento já que foi “deixada” pelo marido, segundo a própria,

Thiago Lopes não aceitou a volta de Andressa Urach para a prostituição estando grávida, e parece que o ex-casal se acertou

Nesta sexta-feira (1º), depois de levar a polícia à boate onde a modelo iria se apresentar, o ex anunciou que ela passará as noites em casa.

“Informo que Andressa Urach estará todas as noites em casa com a sua família.”, escreveu ele no Instagram.

Após o fim do casamento, Andressa anunciou a volta à prostituição afirmando: “Aviso: A Ímola voltou”, se referindo ao antigo ‘nome de guerra’, e marcando uma boate de Porto Alegre. Ela publicou prints afirmando que o ex “a abandonou grávida” e que precisava se sustentar.

Na madrugada desta sexta-feira (1º), Thiago foi até a porta da boate com a polícia, e Andressa denunciou a situação na internet, afirmando que não cometeu nenhum crime para ser presa. Depois, Thiago postou uma foto da ex-mulher sentada no sofá: "Em casa. E bem pianinha.” Ambos apagaram as publicações em seguida.