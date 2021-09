Ex-marido se revolta com Andressa Urach: ‘voltou a se prostituir e fumar grávida'

Thiago Lopes, ex-marido de Andressa Urach, se revoltou com o fato da modelo ter decidido voltar à prostituição após a separação dos dois. Ele demonstrou preocupação com o bebê que a ex espera dele.

“Que tipo de pessoa em sã consciência volta a se prostituir grávida? Que tipo de pessoa volta a fumar em plena formação do feto. Estou orando e jejuando pela vida do meu filho”, escreveu ele no Instagram.

Após anunciar que voltou a se prostituir, Andressa publicou prints em que Thiago teria a ameaçado. Ela também afirma que voltou à prostituição porque precisa se sustentar agora que Thiago a deixou grávida, e citou traição. Também na conversa, Urach afirma que foi assim que Thiago a conheceu, e perguntou o que ele esperava que ela fizesse para se sustentar agora que foi deixada grávida.

À revista Quem, Andressa afirmou que o ex quer interná-la. No Instagram, ele fez um post sobre transtorno de borderline, do qual Urach sofre.