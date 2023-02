Acusado de agressão, Juliano Gaspar chora e diz que Lea Maria está sendo influenciada

Juliano Gaspar chorou em um vídeo se pronunciando sobre as acusações de agressão feitas pela então esposa, a também comediante Lea Maria.

O humorista nega as agressões e insinua que Lea está sendo induzida por outras pessoas a fazer as denúncias e que pode ter torcido o pulso sozinha quando tentou o prender em casa, o puxando pela camisa durante uma briga do casal.

Na legenda, ele escreveu: "Meu posicionamento diante das notícias veiculadas essa semana. Nada disso faz sentido, mas eu vou lutar até o fim pra trazer toda a verdade sobre o que realmente está acontecendo com a Lea! Te amo bebê. Eu estou aqui!"

Entenda --- Alemã, Lea faz sucesso no Brasil com vídeos humorísticos ao lado de Juliano Gaspar, que é brasileiro. Os dois faziam juntos shows de stand up, sobre os quais Lea também acusou Juliano de não dar acesso à sua parte dos lucros.

A alemã registrou um Boletim de Ocorrência contra ele por violência doméstica, incluindo agressões físicas e psicológicas, além de acusações de perseguição, violação de privacidade e apropriação de dinheiro.

Lea publicou um vídeo ontem mostrando hematomas pelo corpo e pedindo paz e afirmando que Juliano vem insistindo em entrar em contato, tendo chegado a tentar manipular sua psicóloga. A alemã afirma que está com família e amigos e que já entrou com um processo de divórcio. Ela também afirmou que suas lesões foram comprovadas em laudo médico.