Comediante Lea Maria mostra hematomas e diz que ex tentou influenciar sua psicóloga

"Eles estão tentando entrar em contato nos últimos dias, em ligações, no WhatsApp, mensagens, pelo email, pelo Instagram, pelo celular, família e amigos. [...] As minhas ações estão comprovadas com laudo médico. Eles tentaram entrar em contato com a minha psicóloga para influenciá-la. Eu só quero paz", disse.

A alemã que investiu em vídeos engraçados ao lado de Gaspar e fez stand ups no Brasil apareceu com o braço imobilizado e mostrou hematomas pelo braço e pernas, afirmando que a agressão mais recente foi comprovada nos exames e que registrou também outras agressões anteriores.

