Universitária registrou B.O. por agressão contra Antony em noitada com ex de Dudu do Palmeiras

Mais uma denúncia de agressão contra Antony veio à tona nesta quinta-feira, 7. Em maio de 2022, um boletim de ocorrência foi feito pela estudante de direito e influenciadora Rayssa de Freitas contra Antony, segundo documento obtido pelo jornal Extra.

No B.O., a jovem afirma que foi agredida pelo jogador do Manchester United e Mallu Ohana, ex-mulher de Dudu do Palmeiras, após uma noite em uma boate em São Paulo.

Rayssa conta que, depois de sair da boate, entrou no carro de Antony, um Land Rover Evoque dirigido por ele, junto com Mallu Ohana e o cabeleireiro de Antony, Rafa Cortes. Uma discussão entre ela e Mallu começou após ela dizer que não queria seguir com os três para 'continuar a diversão', e além disso, a ex de Dudu teria a acusado de estar bêbada demais.

Ainda conforme o depoimento, Rayssa afirmou que foi agredida por Mallu e Antony --- que defendia a affair na ocasião. Quando o carro parou em um sinal, Rayssa saiu e pediu ajuda na base do Garra/Core, onde um motociclista que testemunhou o ocorrido anotou a placa do carro de Antony. O jogador teria fugido em alta velocidade após isso.

Rayssa foi levada ao Hospital Municipal Professor João Catarin Mezino e depois ao Hospital das Clínicas para avaliação oftalmológica, onde ficou internada. O incidente foi registrado como Lesão Corporal e um exame de corpo de delito foi solicitado ao IML