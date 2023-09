Após DJ, bancária acusa Antony de agressão: ‘tentou ter relação, me empurrou e bati a cabeça'

O jogador Antony irá enfrentar novas acusações de agressão, em meio às denúncias da ex-namorada, a DJ Gabi Cavallin. Agora, a bancária Ingrid Lana, de 33 anos, veio a público relatando uma agressão que teria sofrido do jogador na Inglaterra.

Ingrid foi apontada como affair de Antony no fim do ano passado, durante a Copa do Mundo no Catar. (Relembre aqui: No Catar, Antony administra 2 amantes e ex-mulher; jogador tem nova pulada de cerca revelada.)

A bancária afirma que só se envolveu com o jogador porque ele disse que estava solteiro e que o visitou na Inglaterra em outubro do ano passado. "Meu propósito era só negócios. Chegando lá, a convite dele, eu percebi que ele estava com segundas intenções. Nunca fui amante de ninguém.Ele tentou ter relação comigo e eu não quis. Ele me empurrou contra a parede, e eu bati a cabeça.", disse.

A entrevista completa irá ao ar neste domingo (7), no Domingo Espetacular e no Câmara Record. que promete ainda mostrar áudios inéditos e novas mensagens do caso.