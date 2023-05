Palmeiras goleia Grêmio com brilho de Veiga e dorme líder do Brasileiro

O Palmeiras volta a campo no sábado (13) para enfrentar o Bragantino, também em casa, pela 6ª rodada. Já o Tricolor gaúcho recebe o Fortaleza no dia seguinte (14).

Os comandados por Abel Ferreira estão há 27 jogos sem perder no estádio palmeirense. A última derrota do time no Allianz ocorreu em julho do ano passado, diante do Athletico-PR

O time paulista chegou a 13 pontos e assume provisoriamente a liderança do campeonato —a equipe pode ser ultrapassada pelo Botafogo, que tem 12 e enfrenta o Corinthians amanhã (11). O Grêmio, por sua vez, está em 7º na tabela, com oito pontos.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Palmeiras manteve a sua série invicta e bateu o Grêmio nesta quarta-feira (10) por 4 a 1, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

