Fluminense freia embalo do Cruzeiro e volta a vencer pelo Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Na visita ao Mineirão para encarar um Cruzeiro confiante, o Fluminense saiu com a vitória por 2 a 0 nesta quarta-feira (10).

O Fluminense foi fatal mesmo fora de casa e não desperdiçou chances diante dos anfitriões, com gols de Ganso e Cano.

A Raposa pressionou, perdeu pênalti com Bruno Rodrigues e, ainda que com um a mais, não conseguiu furar a defesa do Flu. O pênalti ainda rendeu atrito entre Bruno Rodrigues e Henrique Dourado, em disputa pela cobrança.

O Cruzeiro vinha de quatro vitórias seguidas, sendo três pelo Brasileirão. O time estacionou nos 9 pontos na tabela.

Já o Tricolor das Laranjeiras sai com vitória após dois jogos sem vencer. Agora, são 10 pontos somados no campeonato.

O Cruzeiro volta a campo no clássico Mineiro contra o América, fora de casa, no domingo (14).

Já o Flu, recebe o Cuiabá no Maracanã no sábado (13), ambos pela sexta rodada do Brasileiro.

COMO FOI O JOGO

Primeiros minutos de um jogo bem disputado, mas poucos lances de perigo. Com ambos os times buscando a troca de passes para envolver o adversário, as defesas davam um combate efetivo e não abriam espaço para sofrer.

A partir da meia hora de jogo, o Cruzeiro cresceu e ficou perto de abrir o placar. Em contra-ataques e jogadas aéreas, os donos da casa ameaçaram Fábio e ficaram no quase e, no finzinho, viram o Flu marcar após bate rebate dentro da área.

Na volta do vestiário, Cruzeiro foi pra cima do Flu e ameaçou Fábio nos minutos iniciais, mas o Flu não perdoou e na primeira chance, aumentou a vantagem.

Após o 2 a 0, o Cruzeiro seguiu buscando se recolocar na partida. Contou com um pênalti, uma expulsão pelo lado dos visitantes, e mesmo assim não chegou ao gol. Na hora da cobrança, após a anulação do primeiro pênalti por adiantamento de Fábio, Henrique Dourado e Bruno Rodrigues se desentenderam antes do camisa 9 mandar pra fora.

Com um a mais, Cruzeiro mostrou nervosismo após pênalti perdido. Mesmo com a casa cheia e o apoio da torcida, a Raposa não soube aproveitar a vantagem numérica, que virou dois a mais, graças à lesão de Alexsander. Os donos da casa pecaram nas tentativas ofensivas num jogo que foi até os 59 minutos do segundo tempo e saíram com a derrota.

CRUZEIRO

Rafael Cabral; William, Oliveira, Luciano Castán (Nikão), Marlon; Machado (Daniel Junior), Neto Moura (Wallison), Mateus Vital, Wesley (Stênio), Gilberto (Henrique Dourado) e Bruno Rodrigues. T.: Pepa.

FLUMINENSE

Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo (Manoel), Marcelo (Thiago Santos); André, Alexssander, Lima, Ganso (Lelê), Arias (Isaac) e Cano (David Braz). T.: Fernando Diniz.

Local: estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza.

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon e Evandro de Melo Lima.

Cartão Amarelo: Marcelo (Fluminense), aos 19, Wesley (Cruzeiro), aos 41 do primeiro tempo. Thiago Santos (Fluminense), aos 26, Manoel (Fluminense), aos 29, André (Fluminense), aos 31, Fábio (Fluminense) 34 do segundo tempo.

Cartão Vermelho: André (Fluminense), aos 31 do segundo tempo.

Gols: Ganso (Fluminense), aos 43 do primeiro tempo e Cano (Fluminense), aos 8 do segundo tempo.