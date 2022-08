Grêmio e Cruzeiro empatam em jogo com paralisações por briga na torcida

SÃO PAULO/SP - Grêmio e Cruzeiro empataram em 2 a 2 na tarde deste domingo (21), em Porto Alegre, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida foi marcada por brigas entre os próprios torcedores do time gaúcho, o que ocasionou duas interrupções do primeiro tempo.

Logo aos 16 minutos de jogo, Luvannor abriu o placar para os visitantes. Diego Souza, nos acréscimos da etapa inicial, e Bitello, no primeiro minuto do segundo tempo, viraram o placar para os gremistas. O Cruzeiro ainda conseguiu buscar o empate com Rafa Silva, que aproveitou falha de Brenno.

O resultado mantém margem segura para o Cruzeiro na liderança da segunda divisão. A equipe de Paulo Pezzolano, que foi expulso mais uma vez, soma 54 pontos. Já o Grêmio desperdiçou a oportunidade de ser vice-líder e segue em terceiro, agora com 44 pontos.

O próximo compromisso gremista será na sexta (26), contra o Ituano, mais uma vez na Arena do Grêmio. No mesmo dia, o Cruzeiro jogará contra o Náutico, mas desta vez em Belo Horizonte.

GRÊMIO

Brenno; Rodrigo Ferreira, Natã (Campaz), Bruno Alves, Nicolas; Villasanti, Lucas Leiva e Bitello (Thaciano); Biel (Janderson), Ferreira (Guilherme) e Diego Souza (Elkeson). Técnico: Roger Machado

CRUZEIRO

Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Oliveira e Eduardo Brock; Matheus Bidu, Machado (Pablo Siles), Neto Moura e Chay (Rafa Silva); Daniel Júnior (Wesley Gasolina), Bruno Rodrigues (Willian Oliveira) e Luvannor (Lincoln). Técnico: Paulo Pezzolano

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC)

Auxiliares: Neuza Ines Back (FIFA-SP) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Cartões amarelos: Rodrigo Ferreira e Bruno Alves (GRE); Brock e Chay (CRU)

Gols: Luvannor (CRU), aos 16', e Diego Souza (GRE), aos 48'/1ºT; Bitello (GRE), ao 1', e Rafa Silva (CRU), aos 28'/2ºT