Rio Negro derrota Atlético-AM e CDC Manicoré goleia Tarumã

Manaus/AM – Os dois jogos da série B do Amazonense terminaram com vitória do Rio Negro sobre o Atlético Amazonense e goleada aplicada pelo CDC Manicoré em cima do EC Tarumã.

No jogo realizado no estádio Ismael Benigno – a Colina – o Rio Negro venceu por 1 a 0 o Atlético Amazonense, com gol que aconteceu no segundo tempo. Com esse resultado, o clube da Praça da Saudade volta à liderança da série B, com 14 pontos.

O Atlético-AM teve dois cartões vermelhos, além de quatro amarelos durante a partida, enquanto um atleta do Rio Negro teve cartão amarelo.

Goleada o Carlos Zamith

A partida entre EC Tarumã x CDC Manicoré, que aconteceu no estádio Carlos Zamith, terminou a primeira etapa com o placar de 1x0 para o CDC Manicoré, o qual vazou a defesa adversária mais cinco vezes no segundo tempo. Placar final: EC Tarumã 0 x 6 CDC Manicoré.