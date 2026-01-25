   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Internacional faz 4 a 2 e derrota o Grêmio em virada

Por Portal Do Holanda

25/01/2026
Esportes


Foto: Ricardo Duarte / SC Internacional

Em um clássico eletrizante, o Internacional derrotou o Grêmio por 4 a 2 no Beira-Rio, pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho. A partida foi marcada por uma virada surpreendente da equipe colorada, que marcou três gols em apenas nove minutos no segundo tempo. O Grêmio abriu o placar com Amuzu, mas o Inter empatou rapidamente com um gol contra de Marcos Rocha.

No segundo tempo, após Edenílson fazer 2 a 1 para o Tricolor, o Internacional reagiu com Borré, que marcou dois gols em sequência, e Bernabei fechou a conta aos 36 minutos. O Grêmio teve algumas boas oportunidades, mas não conseguiu segurar o ímpeto colorado.

Com a vitória, o Internacional alcançou os 12 pontos e se manteve na liderança do Grupo A. Já o Grêmio, com 9 pontos, viu sua posição ameaçada pelo Caxias, que ainda joga nesta rodada. A partida foi repleta de lances polêmicos e discussões, com ambos os times mostrando muita disposição em campo. O jogo não só foi decisivo para a tabela, como também consolidou o Inter como favorito para a sequência do estadual.

Bastidores da Política - 'Avanço ambiental' é sinônimo de atraso para o Amazonas Bastidores da Política
'Avanço ambiental' é sinônimo de atraso para o Amazonas

