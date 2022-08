Palmeiras e Flamengo empatam pelo Brasileiro no que pode ter sido prévia da Libertadores

SÃO PAULO/SP - No confronto entre os dois dos maiores candidatos ao título nacional do país, Palmeiras e Flamengo empataram em 1 a 1 neste domingo (21), no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto pode ter sido uma prévia da final da Libertadores, marcada para 29 de outubro. As duas equipes estão nas semifinais e são favoritas para obterem a classificação. O Flamengo enfrenta o Vélez Sarsfield (ARG). O Palmeiras busca vaga diante do Athletico.

Por estar ainda na disputa da Copa do Brasil, o Flamengo começou com um time misto, reforçado por mais titulares apenas na etapa final.

Na tabela do Brasileiro, o resultado foi favorável ao Palmeiras. Após 23 rodadas, a equipe paulista tem 49 pontos, oito de vantagem para o Fluminense, segundo colocado e seu próximo adversário. O Flamengo, em terceiro, tem 40.

O primeiro tempo teve o Palmeiras tomando iniciativa e criando mais oportunidades, mas não criou grandes oportunidades para marcar.

O Flamengo usou o que sempre foi a arma do rival: as roubadas de bola e saídas em velocidade. Foi assim que abriu o placar aos 29 minutos, em uma jogada de Ayrton Lucas pelo lado esquerdo e o cruzamento para Victor Hugo cabecear. Os visitantes passaram a ter mais espaço e poderiam ter ampliado com Matheuzinho e Marinho.

O Palmeiras tomou a iniciativa do segundo tempo e colocou velocidade, especialmente nas jogadas com Dudu e Roni, mas não conseguia superar o goleiro Santos, eficiente até em lances errados do seu miolo de zaga.

Apenas uma jogada individual de brilho poderia mudar isso. Foi o que aconteceu aos 20 minutos, quando Raphael Veiga acertou um chute em curva da entrada da área para empatar a partida.

Com a igualdade, Dorival Júnior colocou na partida os titulares absolutos Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol. Também fez o mesmo com chileno Vidal, sempre opção para o segundo tempo.

Na próxima quarta-feira (24), o Flamengo visita o São Paulo na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. O Palmeiras volta a atuar apenas no sábado (27), pelo Brasileiro. Enfrenta o Fluminense, no Maracanã.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo (Gabriel Menino), Zé Rafael e Raphael Veiga (Bruno Tabata); Gustavo Scarpa, Dudu (Wesley) e Rony (López). Técnico: Abel Ferreira

FLAMENGO

Santos, Matheuzinho, David Luiz, Pablo, Ayrton Lucas, João Gomes (Vidal), Thiago Maia, Victor Hugo (Everton Ribeiro), Everton Cebolinha (Gabigol), Marinho (Pedro) e Lázaro (Arrascaeta). Técnico: Dorival Júnior

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Público e renda: 40.485; R$ 4.240.006,98

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliares: Kléber Lúcio Gil (FIFA-SC) e Fabricio Vilarinho da Silva (GO)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: João Gomes e Vidal (FLA)

Gols: Victor Hugo (FLA), aos 28'/1ºT; Raphael Veiga (PAL), aos 20'/2ºT