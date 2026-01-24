   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Botafogo domina e bate Bangu por 2 a 0 no Carioca

Por Portal Do Holanda

24/01/2026 22h26 — em
Esportes


Foto: Vitor Silva / Botafogo

O Botafogo voltou à liderança do Grupo B do Campeonato Carioca ao vencer o Bangu por 2 a 0, neste sábado (24), no Estádio Nilton Santos. Os gols do confronto foram marcados no segundo tempo, com Santi Rodríguez abrindo o placar aos 9 minutos e Alex Telles ampliando aos 29, em cobrança de pênalti sofrido por Matheus Martins. A equipe alvinegra dominou a maior parte do jogo, criando as melhores oportunidades e controlando a partida após o segundo gol.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos nove pontos na tabela e assumiu a primeira posição do Grupo B, embora ainda possa perder a liderança caso Boavista ou Madureira vençam suas partidas. O Bangu permanece com seis pontos no Grupo A. A vitória reforça o bom início de campanha do Glorioso no estadual, que agora busca manter a vantagem e a consistência nas próximas rodadas.

