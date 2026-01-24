Palmeiras vence São Paulo no clássico e assume liderança provisória do Paulistão





O Palmeiras deu a volta por cima após o tropeço histórico na rodada anterior e bateu o São Paulo por 3 a 1 na noite deste sábado. Em duelo válido pela 5ª rodada do Paulistão, o Verdão soube conter o ímpeto tricolor e contou com uma atuação de gala de Flaco López para garantir os três pontos.

O atacante argentino foi o grande protagonista do Choque-Rei: além de balançar as redes, distribuiu assistências para os gols de Mauricio e Khellven. Do lado são-paulino, Bobadilla foi o responsável por anotar o único tento da equipe.

Palmeiras: Com o triunfo, o time de Abel Ferreira chega aos 12 pontos e ocupa, momentaneamente, o topo da classificação. A permanência na liderança depende dos resultados de Bragantino e Novorizontino neste domingo.

São Paulo: O cenário é alarmante para o Tricolor. Estacionado nos 4 pontos, o clube ocupa a 14ª posição e flerta com a zona de rebaixamento, ficando fora do Z2 apenas pelo critério de número de vitórias em comparação ao Noroeste.

Enquanto o Palmeiras retoma a confiança, o São Paulo liga o sinal de alerta para evitar a queda na tabela geral da competição.