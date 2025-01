Elenco do Botafogo ameaça não se apresentar por atraso em pagamentos; veja

O Botafogo enfrenta um possível risco no início de sua pré-temporada devido ao atraso no pagamento da premiação pela conquista da Libertadores. Lideranças do elenco informaram ao CEO do clube, Thairo Arruda, que esperam receber a premiação até o dia 13 de janeiro, véspera da apresentação do time no CT Lonier, no Rio de Janeiro.

No entanto, a direção do clube trabalha com a possibilidade de realizar o pagamento até o dia 17 de janeiro, justificando que o atraso se deve ao recesso de fim de ano e aos compromissos financeiros do departamento financeiro no início da temporada.

Além disso, surgiram divergências sobre o valor da premiação, com representantes de jogadores que deixaram o clube recentemente apontando também atrasos em FGTS, 13º salário e direitos de imagem.

A direção do Botafogo, por sua vez, emitiu uma nota oficial assegurando que os vencimentos mensais estão em dia, e afirmou que jogadores que saíram do clube no final de 2024 estão divulgando informações falsas com o objetivo de obter ganhos pessoais.