Ferreirinha perde pênalti, e São Paulo só empata com Fortaleza em casa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo empatou com o Fortaleza por 0 a 0 na noite desta sexta-feira (2), no Morumbis, pela 7ª rodada do Brasileirão.

O São Paulo teve duas grandes chances cara a cara com João Ricardo, mas acabou desperdiçando. Na primeira, Lucas Ferreira finalizou em cima do goleiro; na segunda, Ferreirinha sofreu pênalti, mas cobrou mal e o goleiro foi buscar.

O jogo marcou a volta de Lucas, que desfalcou o time por dez partidas. O camisa 7 começou no banco e entrou na segunda etapa do lado esquerdo, diferentemente do que vinha acontecendo antes da lesão. Com essa decisão, Zubeldía manteve a jovem sensação Lucas Ferreira do lado direito.

Com o resultado, o São Paulo chegou a nove pontos e segue invicto no torneio, mas com apenas uma vitória. Já o Fortaleza chegou ao sétimo ponto conquistado.

O time paulista volta a campo nesta terça-feira (6), quando visita o Alianza Lima (PER), pela Libertadores. No mesmo dia, o Fortaleza recebe o Colo-Colo também pela competição continental.

LANCES IMPORTANTES

Aos 8, o Fortaleza saiu em contra-ataque com Breno Lopes disparando sozinho pela direita. Ele invadiu a área com a marcação já em seu encalço e, na hora da finalização, acabou travado por Wendell na recuperação.

Aos 12, novo contra-ataque do Fortalez. Ferraresi perdeu no ataque e novamente Breno Lopes disparou, dessa vez pela esquerda, puxou para dentro e finalizou com muito perigo.

Aos 25, o São Paulo teve a primeira grande chance com André Silva. Ferreirinha caiu pela direita e cruzou na medida para o centroavante subir bonito, mas cabecear pra fora do gol.

Logo no primeiro minuto da segunda etapa, André Silva recebeu no meio-campo do lado esquerdo e achou passe brilhante para deixar Lucas Ferreira cara a cara com João Ricardo. O jovem invadiu a área, mas finalizou em cima de João Ricardo, que saiu bem para fechar o ângulo.

Aos 13, o Fortaleza fez ligação direta para o ataque, Ruan deu uma picotada e a bola ficou com Lucero, que cruzou do fundo para a chegada de Breno Lopes no meio da área, mas com ele chegou Ferraresi para travar e salvar o São Paulo.

Aos 15, André Silva fez belíssimo pivô no círculo central e lançou Ferreirinha. O atacante saiu na cara de João Ricardo, tentou o drible e foi derrubado pelo goleiro. Pênalti que ele mesmo cobrou e, com paradinha, desperdiçou na defesa de João Ricardo.

Aos 41, o Fortaleza chegou pela direita e a bola ficou espirrada para Deyverson dentro da área. Na finalização, Ruan chegou para se jogar de carrinho e jogar em escanteio.

Já perto dos 45, o São Paulo se lançou ao ataque e a bola trabalhada pela direita ficou com Luciano na entrada da área. O camisa 10 arriscou uma bomba de fora, mas por mandou por cima.

SÃO PAULO

Rafael; Ferraresi, Ruan, Alan Franco e Wendell; Alisson, Bobadilla e Alves (Luciano); Lucas Ferreira (Ryan), Ferreirinha (Lucas) e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía

FORTALEZA

João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha (David Luiz) e Bruno Pacheco; Martínez, Lucas Sasha e Rosseto (Pocchetino); Yago Pikachu, Breno Lopes (Marinho) e Lucero (Deyverson). Técnico: Vojvoda.

Local: Estádio Morumbis, em São Paulo-SP

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

VAR: Marco Aurélio Ferreira (MG)

Amarelos: Lucas Ferreira e Bobadilla; João Ricardo e Gustavo Mancha

Público: 39.502

Renda: R$ 2.015.29,00