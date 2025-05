Neymar passa até 11 horas no CT do Santos

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar tem uma nova rotina no centro de treinamento do Santos.

O jogador passa até 11 horas por dia no CT Rei Pelé. O camisa 10 se recupera da segunda lesão muscular no Peixe.

O craque tem trabalhado por dois períodos em vários dias da semana. O tratamento é considerado satisfatório.

Um membro do departamento de saúde do Santos disse à reportagem que Neymar "nunca treinou tanto". Ele cumpre todas as orientações dos médicos.

Após a nova lesão na coxa esquerda, o Peixe mudou o protocolo. O departamento médico santista coordena o dia a dia, com o suporte dos profissionais do estafe do Neymar. Antes, ocorria o contrário.

O Santos pediu para Neymar trabalhar em dois períodos e evitar treinos fora do CT Rei Pelé. Essas recomendações são seguidas à risca.

A chegada da nova comissão técnica também ajuda. O técnico Cleber Xavier, o auxiliar Matheus Bachi e o preparador físico Fabio Mahseredjian conhecem Neymar da seleção brasileira.

Neymar evolui bem, mas não há pressa. Ele deve voltar a jogar entre o fim de maio e o começo de junho.

O contrato que termina em 30 de junho deve ser renovado. As conversas devem avançar nos próximos dias.