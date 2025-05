Remo vence Amazonas e assume liderança provisória da Série B

A vitória diante do Amazonas marcou o terceiro triunfo consecutivo do Remo jogando em seus domínios. A equipe segue invicta na Série B, acumulando em seis partidas, três vitórias e três empates.

Manaus/AM - Em um duelo disputado no Estádio Mangueirão, o Clube do Remo conquistou uma importante vitória por 1 a 0 sobre o Amazonas FC neste sábado (3), em partida válida pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O volante Pavani balançou as redes e garantiu os três pontos para o Leão Azul.

